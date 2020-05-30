Берн, , 16:11 — REGNUM Приложение для контроля распространения коронавирусной инфекции SwissCovid запущено в Швейцарии в тестовом режиме. Об этом сообщает ZDNet.

В тестировании приложения принимают участие военнослужащие и некоторые работники медицинских учреждений. При установке приложения SwissCovid на смартфон оно отслеживает контакты с другими устройствами через Bluetooth. В случае выявления коронавирусной инфекции заболевший может поделиться ключами со всеми людьми, с которыми контактировал в течение предыдущих 14 дней.

Приложение SwissCovid разработано сотрудниками Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе и Федеральной политехнической школы Лозанны. Оно стало первым подобным приложением, основанным на базе совместного API (программного интерфейса) от компаний Google и Apple. Разработчики отмечают, что все данные хранятся только на устройствах пользователей для обеспечения защиты персональных данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае обе палаты парламента Франции одобрили использование в стране приложения StopCovid для контроля распространения коронавирусной инфекции.