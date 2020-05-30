Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Вероятность благоприятных погодных условий на мысе Канаверал для запуска космического корабля Crew Dragon 30 мая составляет 50%, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Первоначально запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблём планировался на 27 мая. Старт был отменён из-за кучевых облаков и осадков в районе стартовой площадке в штате Флорида.

Сейчас в NASA рассматривают две возможные даты запуска — 30 и 31 мая. Построенные синоптиками модели показывают 50% и 60% вероятности благоприятных погодных условий для запуска в эти дни соответственно.

Crew Dragon был разработан компанией SpaceX в рамках контракта с NASA. Этот корабль будет использоваться для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Предстоящий запуск станет первым полётом Crew Dragon с экипажем на борту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в агентстве ещё не приняли окончательного решения о запуске ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Crew Dragon 30 мая.

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