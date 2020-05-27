Москва, , 12:00 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России было куплено новых машин B-сегмента на сумму в 7,1 млрд рублей, в то время, как в марте текущего года выручка составила 24,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самой доходной моделью в этом сегменте стало авто Kia Rio. За отчётный период российские автолюбители приобрели 2821 такой автомобиль, потратив на них 2,7 млрд рублей.

На втором месте по доходности среди машин B-сегмента находится Hyundai Solaris с результатом 1,25 млрд рублей. Эту модель в апреле 2020 года приобрёл 13 441 человек. Тройку лидеров данного списка замыкает Volkswagen Polo с результатом 1,23 млрд рублей (14 637 ед.).

Четвёртое и пятое места рейтинга занимают Renault Sandero (659,7 млн рублей; 947 ед.) и Skoda Rapid (618 млн рублей; 688 ед.).

Напомним, в апреле нынешнего года самым доходным авто в С-сегменте стала модель Lada Vesta. За отчётный период дилеры марки реализовали 4155 данного авто на сумму почти в 3 млрд рублей.

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