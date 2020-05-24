Берлин, , 09:22 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche представил онлайн-платформу Porsche Track Your Dream, с помощью которой будущий покупатель может отследить весь путь своего нового автомобиля от сборки на заводе в Германии до конечного пункта назначения у автодилера. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

«Вы можете отследить весь путь своего автомобиля к вам», — говорится в официальном пресс-релизе компании Porsche.

Отмечается, что на данный момент платформа предлагается покупателям, заказавшим спортивный автомобиль 911, однако скоро приложение будет доступно и для клиентов компании, заказавшим седан Taycan с электромотором.

Генеральный директор Porsche в Северной Америке Клаус Зеллмер, комментируя появление новой онлайн-платформы, подчеркнул, что приобретение новой машины Porsche это особый момент, «который должен быть настолько личным, насколько это возможно».

Ранее компания Porsche представила две версии Porsche 911 Targa 4 и Targa 4S с автоматической системой крыши, которая открывается и закрывается всего за 19 секунд.

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