Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Компания Apple упростила использование сканера Face ID на смартфонах iPhone при ношении медицинских масок. Об этом сообщает CNBC.

Сканеры Face ID с технологией распознавания лиц являются наиболее популярным способом разблокирования мобильных устройств от Apple. Пандемия коронавирусной инфекции привела к массовому использованию медицинских масок, что снизило полезность этой функции. Из-за особенностей программного обеспечения система предпринимала несколько попыток распознавания лица, поэтому пользователям предлагали ввести пароль с некоторой задержкой.

Компания Apple исправила эту проблему в обновлении операционной системы iOS 13.5. После установки этого обновления сканер моментально распознаёт надетую медицинскую маску и предлагает ввести пароль без дополнительных попыток идентификации пользователя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что новый бюджетный смартфон iPhone SE работает быстрее, чем любые Android-смартфоны.

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