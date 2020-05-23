Тайбэй, , 08:08 — REGNUM Американская компания Apple представит очки виртуальной и дополненной реальности (AR/VR) до конца 2021 года, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

Впервые информация о разрабатываемой в Apple VR-гарнитуре появилась в 2017 году. Позже эту информацию подтвердили несколько отраслевых экспертов.

В частности, в сентябре 2019 года разработчик Стив Троутон-Смит обнаружил относящиеся к VR-устройству файлы в операционной системе iOS 13. В мае 2020 года аналитик компании TF Securities Минг-Чи Куо заявил, что Apple выпустит VR-очки в 2022 году.

По данным тайваньского издания DigiTimes, устройство виртуальной реальности от Apple будет представлено ещё раньше. Ожидается, что оно будет готово во второй половине 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года компания Apple приобрела специализирующийся на технологиях виртуальной реальности стартап NextVR. Эксперты предполагают, что эта сделка поможет Apple в разработке собственной VR-гарнитуры и программного обеспечения для этого устройства.

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