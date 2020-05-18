Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
Как пишет издание, экраноплан будет весить 50 тонн, сможет перевозить до девяти тонн груза или 100 пассажиров и двигаться со скоростью до 450 км/ч. В материале отмечается, что «Чайка» будет введена в эксплуатацию уже в этом году.
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского разрабатывает экраноплан с шасси на воздушной подушке, который призван обеспечить круглогодичное движение по стратегически важным направлениям — магистральным рекам.
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