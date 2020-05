Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».

Как пишет издание, экраноплан будет весить 50 тонн, сможет перевозить до девяти тонн груза или 100 пассажиров и двигаться со скоростью до 450 км/ч. В материале отмечается, что «Чайка» будет введена в эксплуатацию уже в этом году.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского разрабатывает экраноплан с шасси на воздушной подушке, который призван обеспечить круглогодичное движение по стратегически важным направлениям — магистральным рекам.

Читайте подробнее: В Жуковском проектируют экраноплан для движения по магистральным рекам