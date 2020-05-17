Пекин, , 20:47 — REGNUM Китайский истребитель пятого поколения FC-31 может быть официально принят на вооружение ВВС НОАК, сообщает 17 мая портал zona-militar.com со ссылкой на государственный телеканал China Televisión central (CCTV).

По информации портала, новейший истребитель Shenyang FC-31 уже показан в стандартной окраске китайской боевой авиации.

При этом отмечено, что истребитель Shenyang FC-31 изначально создавался для продажи на экспорт.

Самолёт разрабатывается Shenyang Aircraft Corporation под названием FC-31 и позиционируется как истребитель пятого поколения.

На сегодняшний день известно о существовании двух летающих прототипов истребителя и одного, предназначенного для наземных испытаний.

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