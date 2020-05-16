Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA запланировало пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции в июне. 16 мая об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы NASA.

По данным агентства, в ходе четырёх предстоящих выходов в открытый космос астронавты NASA займутся заменой аккумуляторных батарей на внешней стороне борта МКС. На орбитальную станцию эти батареи доставит японский грузовой корабль HTV-9, который должен стартовать 20 мая.

Целью пятого выхода станет подключение платформы Европейского космического агентства Bartolomeo для проведения научных экспериментов. Эта платформы была доставлена на МКС 9 марта кораблём Dragon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 27 мая назначен первый запуск американского корабля Crew Dragon в пилотируемом режиме. Планируется, что корабль компании SpaceX доставит на МКС астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

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