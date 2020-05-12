, 08:47 — REGNUM Специалисты сформировали вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС). Об этом сообщил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало, передаёт 12 мая РИА Новости.

Речь идёт о сверхзвуковом самолёте нового поколения. По словам Сыпало, важным для него является обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива на сверхзвуковой крейсерской скорости полета.

От типа двигателя и характеристик силовой установки зависят топливно-экономические и экологические характеристики самого лайнера. Критически важны также технологии снижения шума выхлопной струи, вентилятора и планера в условиях взлета и посадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году российский президент Владимир Путин предложил взять стратегический ракетоносец Ту-160 за основу для гражданского варианта сверхзвукового самолёта. Тендер на разработку концепции сверхзвукового гражданского самолёта (СГС) в апреле 2020 года объявил Минпромторг России.

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