Пекин, , 10:33 — REGNUM Цифровой магазин по распространению видеоигр для приставок Sony временно недоступен на территории Китая, сообщает Reuters.

В PlayStation China отметили, что сервис временно закрыт из-за необходимости обновления системы безопасности. Подробности и дата возобновления работы сервиса не уточняются.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что пользователи PlayStation в Китае смогли переключаться на зарубежные серверы и приобретать в PlayStation Store видеоигры, не прошедшие лицензирование в Китае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Sony опубликовала фотографии контроллера новой приставки PlayStation 5.