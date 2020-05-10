Париж, , 09:01 — REGNUM Часть исходного кода французского приложения для отслеживания контактов StopCovid будет опубликована во вторник, 12 мая, что позволит всем заинтересованным программистам проверить, как работает приложение. Об этом, как передает BFM TV, заявил государственный секретарь, ответственный за цифровые технологии Седрик О.

«Это будет первый шаг, другие строки кода будут опубликованы в ближайшие недели», — заявил госсекретарь по цифровым технологиям.

По его словам, приложение «пройдет испытания на этой неделе», а затем пройдет «полевые испытания», и может начать действовать 2 июня 2020 года.

Напомним, ряд европейских стран пытаются разработать приложение для отслеживания контактов, пытаясь ограничить риски возобновления эпидемии после выхода из изоляции. Приложение для смартфона позволяет пользователю, который столкнется с человеком с подтвержденным коронавирусом, автоматически и полностью анонимно предупредить других пользователей приложения, с которыми этот человек сталкивался в предыдущие две недели.

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