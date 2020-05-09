Тула, , 08:50 — REGNUM Компания «Туламашзавод» приступила к продажам электрической модели первого электрогрузовика российской сборки под названием «Муравей». Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Стоимость отечественного электрокара равна 1,25 млн рублей. Официальная премьера новинки прошла ещё летом 2019 года. Название авто дали в честь грузового мотороллера, выпускаемого на «Туламашзаводе» с 1959 по 1995 год.

Небольшой по размерам грузовичок получил закрытую кабину каркасно-панельной конструкции. Каркас кабины сварен из стальных труб, а панели отформованы из стеклопластика. Шасси модели рамное. Длина электрогрузовика равна 3470 мм, а его грузоподъемность составляет одну тонну.

В движение электрокар приводит электродвигатель мощностью 5 л. с. В качестве питающего элемента у машины свинцово-кислотная батарея с жидким электролитом.

Верхний предел скорости «Муравья» равен 22 км/ч, а запас хода варьируется от 70 до 90 км.

Ранее в базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения безкабинной грузовой машины КамАЗ с электрическим мотором.

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