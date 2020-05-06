Улан-Удэ, , 12:33 — REGNUM Владельцев электромобилей в Бурятии освободили от уплаты транспортного налога. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, соответствующие поправки были приняты сегодня, 6 мая.

«Это будет стимулировать население к использованию электромобилей, что послужит мерой по предотвращению негативного влияния выхлопных газов на окружающую природную среду и здоровье жителей республики», — отметили депутаты.

При этом из 383,4 тыс. автомобилей, зарегистрированных на территории республики, 70 относятся к авто с электродвигателем. Как отмечается, выпадающие доходы бюджета в связи с этим оцениваются в 131 тыс. рублей.

Вместе с тем, от транспортного налога освобождены автомобилисты Герои Советского Союза и Социалистического труда, Герои РФ, участники Великой Отечественной войны и другие. Однако при условии, что автомобиль будет один, а мощность его двигателя должна быть меньше 100 лошадиных сил.

Напомним, соседняя Иркутская область стала лидером по числу перепроданных электромобилей. Как сообщало ИА REGNUM, за первые три месяца 2020 года здесь был перепродан 91 экземпляр авто с электромотором.

Читайте также: Назван регион — лидер в РФ по продажам подержанных электрокаров