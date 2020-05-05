Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Сервис удалённого хранения информации Google Диск получил новую функцию защиты на смартфонах и планшетных компьютерах от компании Apple. Об этом сообщает The Verge.

Новая функция позволяет использовать встроенный в устройства сканер формы лица Face ID или сканер отпечатков пальцев Touch ID для защиты документов, хранящихся в сервисе от Google. В Google предупреждают, что при активации этой функции сторонние пользователи всё ещё могут увидеть уведомления от приложения Google Диск и некоторые функции голосового помощника Siri.

По информации Google, в 2019 году количество пользователей сервиса Google Диск превысило 1 млрд. Первоначально для защиты документов в Google Диск использовался пароль, однако позже в Google отказались от этой практики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае эксперты обнаружили в тестовой версии операционной системы для смартфонов iPhone iOS 13.5 новую функцию сканера Face ID. Программное обеспечение быстро распознаёт надетую на лицо маску и предлагает ввести пароль для разблокирования устройства.

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