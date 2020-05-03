Москва, , 16:02 — REGNUM Российские предприятия уже получили подавляющую часть средств в рамках контракта с объявившей о банкротстве компанией OneWeb, заявил генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов в интервью журналу «Русский космос».

Британская компания OneWeb планировала создать коммерческую группировку околоземных спутников для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. Три пакета спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту с помощью российских ракет-носителей.

Планировалось, что российские ракеты-носители серии «Союз» будут использоваться и при последующих запусках. Только в 2020 году ожидалось проведение 10 таких пусков. Однако 27 марта компания OneWeb объявила о банкротстве и последующей продаже своего бизнеса.

Руководитель Главкосмоса объяснил, что российские компании не взаимодействовали с OneWeb напрямую. Организацией запусков занималась французская компания Arianespace, с которой и был заключён соответствующий контракт.

«Впрочем, подавляющая часть средств в рамках данного контракта нашими предприятиями уже получена, и почти вся матчасть до конца этого года должна была быть произведена», — отметил Лоскутов.

Он добавил, что в худшем случае компании Arianespace придётся искать другую полезную нагрузку под российские ракеты-носители. При оптимальном сценарии реализация проекта OneWeb продолжится при поддержке новых инвесторов.

«Как бы то ни было, этот проект очень интересен и важен для нас, мы надеемся на финансовое оздоровление OneWeb…», — подчеркнул генеральный директор Главкосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин назвал среди возможных покупателей бизнеса OneWeb американские компании Amazon, Facebook, Apple и Microsoft.

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