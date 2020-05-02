Вильнюс, , 23:03 — REGNUM Военно-морские силы Литвы готовятся принять в боевой состав новый корабль, сообщает 2 мая пресс-служба минобороны Британии.

Речь идёт о продаже Литве морского минного тральщика М41 Quorn типа Hunt, списанного в декабре 2017 года из состава Королевского флота.

Это уже третий корабль типа Hunt, который войдёт в состав ВМС Литвы. В 2011 году два таких корабля вошли в состав ВМС Литвы под названиями M53 Skalvis и M54 Kuršis.

Британское минобороны отмечает, что Литва заплатила за списанный тральщик 1 млн. фунтов стерлингов, в то время как его утилизация обошлась бы казне в 750 тыс. фунтов.

Кроме того, Литва оплатит ремонт и модернизацию тральщика, которые будут осуществляться на британских предприятиях.

Справка ИА REGNUM: тральщики типа Hunt строились для ВМС Британии с 1980 по 1989 год. 60-метровые корабли способны развивать скорость до 15 узлов и имеют дальность плавания 1500 миль.

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