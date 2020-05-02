Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Первый полёт американского космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту к Международной космической станции продлится около 15 часов, сообщил астронавт американского аэрокосмического агентства NASA Роберт Бенкен на брифинге.

Астронавт Бенкен рассказал о предстоящем испытательном полёте Crew Dragon, который должен стать последним этапом перед сертификацией кораблей этой серии. Он отметил, что система управления нового корабля, разработанного компанией SpaceX, сильно отличается от кораблей Space Shuttle, которые использовались для пилотируемый полётов до 2011 года.

Бенкен добавил, что первый полёт на Crew Dragon к МКС займёт около 15 часов. На это время у астронавтов запланированы подготовительные операции, приём пищи и сон. Он отметил, что при возвращении от МКС на Землю корабль Crew Dragon совершит приводнение, поэтому астронавты ожидают мягкой посадки.

Первый испытательный полёт американского корабля Crew Dragon в пилотируемом режиме назначен на 27 мая. Планируется, что корабль доставит на МКС астронавтов NASA Роберта Бенкена и Дугласа Херли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая в SpaceX заявили о завершении испытаний парашютной системы пилотируемой капсулы корабля Crew Dragon.

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