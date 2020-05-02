Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Подразделение американской компании Ford Motor — Ford Performance создало пакет доработок для Mustang GT с мотором V8. Об этом сообщается на портале Motor1.

Благодаря данному пакету производительность двигателя выросла на 19 л. с. При том, что первоначальная мощность пятилитрового мотора Coyote V8 составляла 466 «лошадей».

В пакет доработок Cold Air Kit with Calibration вошел новый воздушный фильтр, дроссельная заслонка, переходники и новое программное обеспечение для блока управления мотором.

Стоимость такого пакета доработок составляет 1 275 долларов (около 96 110 рублей). Причем подходит он для моделей Mustang GT, которые были выпущены с 2018 по 2020 годы.

Ранее американская компания Ford обнародовала видео-тизер «заряженного» кроссовера Puma, который станет более спортивным.

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