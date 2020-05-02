Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Резкий рост популярности электромобилей ожидается в середине начавшегося десятилетия, заявил вице-президент General Motors Кен Моррис в интервью журналу Automobile.

Кен Моррис работает в крупнейшей американской автомобилей строительной корпорации GM уже 31 год. В ноябре 2019 года он был назначен вице-президентом по электрическим и автономным транспортным средствам.

Журнал Automobile попросил Морриса рассказать о перспективах этого типа транспорта. Вице-президент GM рассказал, что переломный момент в отрасли наступит в ближайшее десятилетие.

«Мы видим, как развивается инфраструктура. Я надеюсь и чувствую, что в середине 2020-х годов наступит переломный момент, когда спрос на электромобили начнёт расти так быстро, как этого никто не ожидает», — отметил Моррис.

Он добавил, что переход от автомобилей с бензиновыми двигателями к электромобилям приведёт к изменению образа жизни.

«Вы привыкните заряжать свой автомобиль ночью, как смартфон, и уже никогда не будете беспокоиться о необходимости посещения заправок», — подытожил вице-президент General Motors.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в компании General Motors объявили о переносе презентации нового электрического пикапа GMC Hummer EV. Планировалось, что этот электромобиль будет представлен 20 мая, однако премьера была задержана на неопределённый период из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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