Москва, , 14:30 — REGNUM Первый испытательный пуск разрабатываемого космического корабля «Орёл» будет произведён в конце 2023 года, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 1 мая в социальной сети Twitter.

Рогозин отметил, что первый испытательный пуск разрабатываемого корабля будет проводиться с космодрома «Восточный» в беспилотном режиме. Пилотируемые запуски начнутся с 2024 года.

Глава Роскосмоса добавил, что для первого пуска будет использоваться ракета-носитель «Ангара А5». Все последующие запуски планируется проводить с помощью специальной пилотируемой версии ракеты «Ангара А5М (П)».

Многоразовый пилотируемый космический корабль «Орёл», также ранее известный как «Федерация», разрабатывается для замены эксплуатирующихся кораблей серий «Союз» и «Прогресс». Также корабли этой серии смогут использоваться для пилотируемых полётов за пределы околоземной орбиты, включая лунные экспедиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко заявил, что сборка первой ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5М» начнётся в 2023 году.

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