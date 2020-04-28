Нюрбург, Германия, , 11:56 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi проводит на гоночной трассе Нюрбургринг скоростные испытания прототипа модели RS3 нового поколения. Видео с тестов размещено на канале statesidesupercars в YouTube.

Модель Audi RS3 имеет отличные динамические характеристики и достаточно небольшие для городского автомобиля размеры. При этом Audi A3 нового поколения немного больше своего предшественника.

Основные конкуренты модели — Mercedes-AMG A35 и A45, BMW M235i xDrive Gran Coupe, а также производительное купе M2.

Актуальная версия RS3 оснащена турбированным 394-сильным мотором рабочим объёмом 2,5 л, который агрегатируется с 7-скоростной трансмиссией с двойным сцеплением и полным приводом Audi Quattro. До «сотни» авто разгоняется за 3,5 секунды.

Ранее компания Audi представила четырёхдверный седан A3 последнего поколения. Его экстерьер создан на основе дизайна хэтча A3 Sportback и нового A4. Авто оснащено новой крышкой багажника, иными задними фонарями и новым бампером.

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