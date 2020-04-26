Токио, , 13:43 — REGNUM Обновлённые автомобили Toyota GT86 и Subaru BRZ станут значительно производительнее. Об этом сообщается на сайте Best Car.

Ранее СМИ распространили информацию, что обе новинки будут построены на модульной платформе TNGA от Toyota, однако теперь стало известно, что автомобили будут собирать на модернизированной вариации актуального шасси.

Главным новшеством у рестайлинговых Toyota GT86 и Subaru BRZ станет более мощный агрегат. Двигатель производительностью 205 л. с. рабочим объёмом два литра будет заменён четырехцилиндровым оппозитным силовым агрегатом Subaru объёмом 2,4 л мощностью более 220 л. с. Агрегат будет сочетаться с автоматической и механической коробками передач.

Премьера спортивных моделей Toyota GT86 и Subaru BRZ произойдёт не раньше марта 2021 года.

Ранее компания Toyota представила новый кроссовер Yaris Cross с гибридной трансмиссией и полноприводной системой e-Four, предназначенную для лучшего управления машиной в условиях наледи или на песке.

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