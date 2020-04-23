Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Командование ВВС США приняло решение о продлении срока службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года, сообщает 23 апреля vpk-news.

Ранее в военном ведомстве США активно обсуждался вопрос списания этого самолёта из-за его категорической неспособности преодолевать современные системы войсковой ПВО, таким как «Тор-М2/М3», «Бук-М2» и «Тунгуска», которые легко уничтожат A-10 Thunderbolt даже на пределе радиуса действия.

Тем не менее, в составе ВВС США насчитывается 281 штурмовик A-10 Thunderbolt.

По последним данным, его планируют сократить до 237 машин, проведя их модернизацию для превращения в самолёт управления дронами, которые должны непосредственно контактировать с зоной ПВО противника.

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