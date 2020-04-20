Аккра, , 12:33 — REGNUM Правительство Ганы начнет использовать беспилотные летательные аппараты американского стартапа Zipline для обеспечения более быстрого тестирования населения на наличие коронавируса за пределами крупных городов. Об этом передает телеканал Citizen TV со ссылкой на сообщение Zipline.

По информации журналистов телеканала, в Гане выявили 834 случая заражения коронавирусом, девять из которых — с летальным исходом.

В соответствии с заявлением, дрон Zipline осуществил испытательный полет для помощи в борьбе с коронавирусом 1 апреля. Теперь дроны будут доставлять анализы, взятые у пациентов из более, чем 1000 медицинских учреждений в сельской местности, в лаборатории в столице страны, Аккре и в крупном городе Кумаси.

«Использование бесконтактной доставки беспилотными летательными аппаратами для транспортировки образцов для тестов на COVID-19 позволит правительству реагировать на пандемию и поможет быстрее спасать жизни», — заявил исполнительный директор Zipline Келлер Ринаудо.

По его словам, дроны будут совершать полеты ежедневно, что значительно сократит время доставки.