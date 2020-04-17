Вашингтон, , 15:06 — REGNUM На вооружении ВМС Китая стоят около тридцати палубных истребителей J-15. Это единственная марка самолёта, которая способна взлетать и садиться на авианосцы. По мнению автора американского журнала The National Interest Калеба Ларсона, у китайского истребителя J-15 есть ряд недостатков.

Самым серьёзным недостатком данного самолёта являются ненадёжные двигатели и их недостаточная мощность для такой тяжёлой боевой машины в 35 тысяч фунтов весом (около 15,75 тонны). Для сравнения — американский палубный истребитель-штурмовик F/A-18E/F Super Hornet весит чуть более 32 тысяч фунтов (около 14,4 тонны).

Проблемы с двигателем привели уже к четырём авариям истребителей J-15. Одна из которых привела к гибели пилота, а одна — к тяжёлым травмам пилота. В результате весь флот данных истребителей был заземлён на несколько месяцев.

Вторым недостатком китайской боевой машины Калеб Ларсон называет невозможность дозаправки в воздухе, что естественно снижает боевой радиус действия J-15.

Автор журнала The National Interest отмечает, что J-15 был скопирован ещё с советского палубного истребителя Су-33. В 2001 году Китай приобрёл один истребитель у Украины. Однако китайцы не смогли создать двигатель подобный советскому АЛ-31, обладающий достаточной мощностью для Су-33. Кроме того, Су-33 имеет возможность дозаправки в воздухе. Таким образом, издание приходит к выводу, что J-15 является не очень совершенной копией советского истребителя Су-33.

По словам китайских экспертов, на смену J-15 может прийти новый палубный истребитель FC-31, который сейчас активно разрабатывается.