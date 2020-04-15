Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Два новых патрульных катера типа «Раптор», предназначенных для Балтийского флота, спущены на воду в Санкт-Петербурге, сообщает 15 апреля пресс-служба ВМФ России.

Катера проекта 03160 типа «Раптор» спущены на воду на новом судостроительном комплексе ОАО «Пелла». Их ввод в состав Балтийского флота запланирован на июнь текущего года.

«В настоящее время идет подготовка экипажей катеров. После завершения необходимых испытаний оба катера войдут в состав Балтийского флота», — сказал главком ВМФ Николай Евменов.

При этом он отметил высокую эффективность катеров этого типа при выполнении задач обеспечения безопасности баз ВМФ.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке первые прыжки с парашютом совершили разведчицы морской пехоты