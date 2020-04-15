Пекин, , 11:36 — REGNUM Благодаря своему ракетному потенциалу, который в чем-то уступает мировым тяжеловесам ракетных арсеналов, Китай тем не менее может оказаться серьезной угрозой не только для своих противников в регионе, но и для США, которые должны отнестись к нему со всем вниманием, пишет Калеб Ларсон в статье, опубликованной 14 апреля в The National Interest.

Ларсон отмечает, что ракетная программа Китая окружена большим количеством загадок, что связано как с тем, что Пекин не заключал столько же соглашений о контроле за вооружениями, как США и Россия, так и с тем, что КНР стремится делать достоянием общественности лишь «неправдивую или крайне непрозрачную информацию». Ракетный потенциал КНР направлен на выполнение целого ряда задач, прежде всего в рамках стратегии преграждения доступа/блокирования зоны.

«Другая задача состоит в том, что угрожать США в Азии, а также их союзникам, таким как Япония и Южная Корея», — подчеркнул эксперт.

Ракетный потенциал КНР включает в себя и всё более современные межконтинентальные баллистические ракеты, способные угрожать США напрямую. Эти ракеты ядерные. В целом же, как отмечают аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Китай обладает «наиболее активной и разнородной программой развития баллистических ракет в мире».

Самой большой дальностью действия обладают межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-5» (DF-5), принятые на вооружение в 1981 году и предназначенные для запуска из пусковых шахт. Они могут поражать цели на расстоянии в 12 тыс. км. Первые варианты демонстрировали круговое вероятное отклонение в 800 метров

«Не страшно точные, но в США попасть можно», — подчеркнул Ларсон.

В 2015 году в китайские войска поступили модернизированные варианты этих ракет DF-5B, которые могли нести больше полезной нагрузки и обладали большей точностью — до 300 м. Кроме того, на них стали применяться РГЧ с индивидуальным наведением БЭ на цели. Через два года появилась информация о том, что существуют и более современные варианты (DF-5C), в которой число разделяющихся боеголовок увеличили до десяти.

Обладает КНР и ракетами, запускаемыми с мобильных установок. К ним, в частности, относятся ракеты DF-15. Эти изделия, чья дальность в зависимости от модели может варьироваться от 600 до 900 км, носят более тактический, нежели стратегический характер из-за более ограниченной дальности действия и полезной нагрузки.

«Несмотря на эти ограничения, DF-15 может оснащаться ядерной, фугасной, объёмно-детонирующей или химической боевой частью», — указал эксперт, отметив, из-за небольшого радиуса действия ракет их целями могут быть Южная Корея, север и восток Индии, а также Тайвань.

Другая ракета того же семейства ракет «Дунфэн» DF-21 также используется на мобильных пусковых установках. Ее вариант DF-21D получил прозвище «убийцы авианосцев» благодаря своим относительно высоким точности, маневренности и большой дальности.

«Хотя межконтинентальный ударный потенциал Китай несколько ограничен по сравнению с такими тяжеловесами, как США или Россия, арсенал Пекина растет», — отметил автор, указывая, что недостаток военной мощи в стратегическом плане с лихвой восполняется региональным потенциалом.

«Региональные противники — и США — должны быть внимательны», — заключил он.