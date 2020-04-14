Кигали, , 09:34 — REGNUM Полиция Руанды санкционировала использование беспилотных летательных аппаратов для информирования жителей деревень и отдаленных районов о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на данные министерства здравоохранения Руанды.

По информации представителей министерства, в стране выявили 120 случаев заражения коронавирусом.

В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса правительство страны ввело полный общенациональный карантин, начавшейся 21 марта. Кроме того, зарплаты высокопоставленных чиновников и политиков за апрель будут направлены на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса и на помощь малоимущим.

По словам премьер-министра страны Эдуарда Нгиренте, эта мера покажет солидарность властей с гражданами, которые столкнулись с трудностями из-за введенного карантина.

Как отмечают репортеры, правительство Руанды к настоящему времени предоставило продовольственную помощь более 20 000 семей, которые не могут обеспечить себя во время карантина, в столице страны, Кигали. Однако в стране с населением 12 миллионов человек многие нуждаются в помощи, поскольку треть населения находится за чертой бедности, заявили журналисты.

Напомним, что ранее в апреле правительство Руанды отказалось от проведения тестирования вакцины от коронавируса в стране.