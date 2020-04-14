Новосибирск, , 07:42 — REGNUM В военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Новосибирске впервые будут задействованы танки Т-72Б3М. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Уточняется, что Т-72Б3М — модернизация танка Т-72.

«В ходе последней модернизации танк получил новое 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, позволяющее применять новые бронебойные подкалиберные снаряды типа «Свинец-1», «Свинец-2», — отметили в ЦВО. — Благодаря новому прицелу «Сосна-У» и 1А40−4 была повышена точность стрельбы как с места, так и в движении. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надёжную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток».

Также 9 мая новосибирцы смогут увидеть боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс».

Всего по Красному проспекту проедут более 50 единиц военной техники.