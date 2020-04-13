Лондон, , 15:44 — REGNUM В британском издании Daily Mail опубликована статья, посвящённая российской снайперской винтовке СВЛК-14С «Сумрак». Она называется «Россия разработала самую смертоносную снайперскую винтовку в мире: оружие «меняющее правила игры» стоимостью 30 000 фунтов стерлингов может поражать цели на расстоянии двух миль».

Британские эксперты отмечают, что данная российская винтовка имеет эффективную дальность стрельбы в два раза больше, чем используемая в Вооружённых силах Британии снайперская винтовка L115A3 с дальностью эффективной стрельбы в 1500 метров.

Daily Mail приводит мнение офицера отдела военной разведки Королевской военной полиции, который сказал следующее: «Если эта винтовка действительно может поразить цель на расстоянии двух миль, это может изменить правила игры».

Для СВЛК-14С «Сумрак» используется патрон .408 Chey Tac (10,3×77 мм) — специализированный снайперский боеприпас для стрельбы на большие дистанции. По словам главного инженера российской компании-производителя Юрия Синичкина, «эта винтовка была сделана часть за частью, как Ferrari или Porsche, для людей, которые ценят высокоточное оружие, а также для профессиональных снайперов».

Скорость полёта пули .408 Chey Tac составляет 900 метров в секунду. Юрий Синичкин также отметил: «Такая пуля может пробить рельс толщиной 3 см. Представьте себе, что будет с противником. Никакой бронежилет ему не поможет».

Снайперская винтовка СВЛК-14С «Сумрак» была создана и производится компанией «Конструкторское бюро интегрированных систем» под торговой маркой Lobaev Arms. Она находится в городе Таруса Калужской области. Главный конструктор компании и основатель бренда Lobaev Arms Владислав Лобаев также является автором известной в профессиональных кругах книги «Снайпинг».