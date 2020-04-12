Санкт-Петербург, , 19:06 — REGNUM Малый артиллерийский корабль (МАК) проекта 21 630 «Буян» будет участвовать в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщает 12 апреля газета «Известия» со ссылкой на источники в российском оборонном ведомстве.

На данный момент остается неизвестным, идёт ли речь об одном, или же о двух кораблях.

Справка ИА REGNUM: малые корабли проекта 21 630 «Буян» были спроектированы с учётом особенностей Каспийского моря и дельты Волги, имеющих незначительные глубины. Дальность плавания позволяет этим кораблям совершать переходы по всей протяжённости Волги и Каспия.

Главной отличительной особенностью этих кораблей является наличие вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14УКСК на восемь крылатых ракет «Калибр» или противокорабельных ракет «Оникс».

Архитектурный облик МРК создан в соответствии с требованиями по снижению радиолокационной заметности и уровня других полей.

Одной из модификаций кораблей этого проекта являются малые артиллерийские корабли, вместо пусковой установки комплекса 3Р-14УКСК имеющие в арсенале реактивную установку залпового огня (РСЗО) А-215 «Град-М».

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