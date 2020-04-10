Пекин, , 23:16 — REGNUM Китайский самолет-амфибию AG600 «Цзилун» готовят к началу испытаний в морских условиях, сообщает 10 апреля Defense Aerospace.

По информации портала, испытания нового китайского самолёта будут проходить у побережья Южно-Китайского моря.

Целью испытаний является получение данных о воздействии морской воды на различные узлы и агрегаты самолёта, а также его управляемость в условиях волнения на море.

Дата начала испытаний не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт-амфибия «Цзилун» AG600 начали создавать в 2009 году. Лётные испытания проводились с 2017 года, испытания на воде проходят с 2018 года, однако все они проходили на пресной воде водохранилища на реке Чжанхэ.

Самолет четырьмя турбовинтовыми двигателями предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных операций. Он способен находиться в воздухе до 12 часов. Максимальный взлетный вес AG600 — 53,5 тонны, максимальная дальность полета — 4,5 тыс. км.

Если в России не возобновится производство советского самолета-амфибии А-40 «Альбатрос», китайский AG600 будет крупнейшим самолётом-амфибией в мире.

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