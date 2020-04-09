Москва, , 04:36 — REGNUM Киберпреступники предлагают людям, уже ставшим жертвами интернет-мошенников, выплату компенсации за ущерб, выманивая у них персональную информацию, в том числе данные банковских карт. Такую схему раскрыли специалисты компании Group-IB.

«Сценариев у схемы несколько — мошенники предлагают возместить деньги за участие в популярных фейковых опросах, give away или «недобросовестных» лотереях», — объяснили эксперты.

На этом разнообразие средств «двойного обмана» не ограничивается: жертвам могут предложить компенсацию НДС за расходы на покупку различных товаров, например, лекарств и БАДов, одежды и обуви, продовольствия, строительных материалов, бытовой техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующие в интернете мошенники используют вспышку коронавируса для хищения персональных данных и ложного сбора пожертвований.

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