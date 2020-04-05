Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Компания Facebook представила приложение Messenger Desktop для компьютеров под управлением операционных систем Windows и MacOS. Об этом сообщается в блоге компании.

Ранее программа для видеозвонков Messenger существовала только в браузерной версии или в виде приложения для мобильных устройств. В связи со вспышкой коронавируса и ограничением социальных контактов во всём мире люди начали активнее использовать сервисы удалённой связи, включая приложение Messenger.

Для удобства использования сервиса на персональных компьютерах Facebook выпустила настольную версию программы, которая доступна для загрузки в Microsoft Store и Mac App Store. Отмечается, что в версии для персональных компьютеров чаты в Messenger будут синхронизированы с мобильным приложением.

«Сейчас, как никогда ранее, люди используют технологии для поддержки связи с близкими, даже когда они не могут встретиться лично. За последний месяц количество людей, использующих браузерную версию Messenger для аудио и видеозвонков выросло более чем на 100%. Теперь с приложением для MacOS и Windows всё лучшее из Messenger, включая бесплатные групповые видеозвонки, доступно на персональных компьютерах», — заявили в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Facebook начала переработку дизайна приложения Facebook Messenger, направленную на упрощение и удаление лишних функций.

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