Купертино, США, , 06:27 — REGNUM В новой операционной системе (ОС) iOS 14 Apple может сделать систему виджетов более «гибкой» и похожей на ту, что присутствует в Android. Об этом 4 апреля сообщил портал 9to5Mac.

Журналисты издания обаружили в коде ОС данные, которые дают понять: новая система, которая пока носит название Avocado, позволит размещать виджеты не на выделенном экране, как это реализовано сейчас, а в любом месте подобно иконкам, т. е. так, как это реализовано в Android.

Тем не менее, журналисты предупредили, что в Apple всё ещё работают над этой функцией и нельзя гарантировать, что она точно появится в ОС при релизе.

https://twitter.com/DongleBookPro/status/1246505405229883392

Ожидается, что Apple представит iOS 14 в июне 2020 года на конференции разработчиков Worldwide Developers Conference (если её не отменят из-за эпидемии коронавируса). Предполагается также, что операционная система станет базовой для предстоящего iPhone 12.

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