Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Министерство обороны США заключило контракт на очередную модернизацию крылатых ракет Tomahawk, сообщает 1 апреля портал upi.com.

По утверждению портала, речь идёт о контракте Пентагона с компанией Raytheon на $641,3 млн, который включает в себя производство новых ракет Tomahawk Block V, а также модернизацию имеющихся у ВС США ракет предыдущего поколения Block IV.

На выпуск 90 новых крылатых ракет выделено $147,9 млн, а остальные деньги должны пойти на модернизацию ракет типа Block IV.

Главным отличием модификации Block IV от предыдущих моделей крылатых ракет является возможность отслеживания перемещения цели в режиме реального времени и перенацеливания ракеты даже после её пуска.

Кроме того, более экономичный двигатель обеспечивает дальность полёта до 1850 км.

О характеристиках новой модификации ракеты Tomahawk Block V официальной информации нет.

По некоторым данным, на вооружении ВС США имеется около двух тыс. крылатых ракет Tomahawk разных модификаций.

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