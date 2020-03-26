Шэньчжэнь, Китай, , 16:07 — REGNUM Новую функцию оболочки EMUI, позволяющую продлить жизнь аккумулятора смартфона, представил глава департамента программного обеспечения Huawei Consumer BG Ван Ченглу. Об этом 26 марта сообщает сетевое издание Gizmochina.

Полезная функция называется Smart Charging Mode. Она предназначена для умной зарядки, которая позволяет определять степень старения телефонной батареи и автоматически регулирует параметры питания в ходе зарядки.

Ченглу сообщил, что часто владельцы смартфонов включают свои гаджеты на зарядку на всю ночь, что приводит к перезарядке и последующему старению батареи, а значит и к снижению ее емкости. Smart Charging Mode позволяет изучать характер использования смартфона в ходе зарядки пользователем, а также определять время, когда пользователь обычно отключает аппарат от зарядного устройства.

По данным представителя Huawei, умный механизм управления питанием снижает скорость зарядки при приближении емкости аккумулятора к 100%, что позволяет снизить риск перезарядки аккумулятора. Также имеется функция отключения ночной зарядки по достижению уровня заряда 80%. Полная зарядка возобновится под утро, когда пользователь в скором времени должен будет уже просыпаться.

Первыми смартфонами с таким функционалом стали устройства линеек Honor V30 и Huawei Mate 30. Как сообщил Ченглу, компания работает над возможностью обеспечить такую зарядку и для других устройств.