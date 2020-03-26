Хельсинки, 26 марта 2020, 11:57 — REGNUM Прием предварительных заказов на телефон Nokia 5310, являющийся переизданием музыкального телефона 2007 года Nokia 5310 XpressMusic, объявила компания HMD Global. Об этом сообщило сетевое издание IT Zine.
По данным производителя, телефон оснащен двумя фронтальными динамиками, воспроизводящими мелодии из MP3 файлов или транслирующими FM-радио. Телефон поддерживает карты памяти microSD. Для связи имеется беспроводной протокол Bluetooth 3.0 и разъем Micro USB.
Телефон оснащен скромным 2,4-дюймовым экраном, простой камерой и аккумулятором емкостью 1200 мА·ч.
Для управления воспроизведением треков на корпусе имеются специальные кнопки управления. Телефон позиционируется как устройство, которое подойдет ценителям музыки.
Продажи устройства в рознице запланированы на второй квартал текущего года.