Москва, , 11:25 — REGNUM Способы дезинфекции смартфонов и ее необходимость объяснили специалисты Лаборатории Касперского. Руководство размещено 25 марта в блоге Kaspersky Dayli.

Специалисты сообщили, что необходимость дезинфекции вызвана тем, что от рук и частей тела пользователей вирусы, в том числе новый коронавирус, могут попасть на смартфоны. Поэтому периодическая обработка устройств будет очень полезна.

По данным экспертов, наименее вредным для олеофобного покрытия экранов смартфонов является изопропиловый спирт. По данным Лаборатории Касперского, именно изопропиловый спирт, нанесенный на салфетки или выпущенный в виде спрея, советует для обработки гаджетов компания Apple.

Оптимальный раствор изопропанола для обработки — 70−80%. По словам специалистов, спирт высокой концентрации очень быстро испаряется, а наилучший результат дезинфекции достигается при нахождении раствора на поверхности устройства в течении около минуты.

Также подходят для обеззараживания гаджетов этиловый спирт, перекись водорода и гипохлорит натрия. Но эксперты предлагают их использовать только в крайних случаях, так как они могут испортить покрытие при частом использовании.

Специалисты предупреждают пользователей от заливания дезинфицирующих растворов в разъемы. Для их очистки они советуют использовать смоченный ватный диск.

Напомним, по официальным данным, на сегодня зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. 2 человека умерло от осложнений вызванных им болезней.