Москва, , 22:43 — REGNUM Российское военное ведомство опубликовало видеозапись пилотирования истребителя пятого поколения Су-57 на предельно малых высотах. Ролик опубликован 25 марта на официальном канале Минобороны РФ в YouTube.

Демонстрируется пилотирование на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей, группой и в одиночном режиме, а также в условиях ближнего воздушного боя.

Напомним, ВКС России уже заказали для себя 76 истребителей пятого поколения Су-57.

По планам разработчиков, с 2023 года истребители должны оснащаться новыми двигателями, обеспечивающими сверхманевренность, тяговооруженность и малую заметность самолета.

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