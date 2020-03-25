Купертино, США, , 14:41 — REGNUM Обновление операционных систем до iOS 13.4 и iPadOS 13.4 для iPhone, iPad, Mac и Apple TV выпустила компания Apple. Об этом 25 марта сообщается на страницах сетевого издания iXBT.

Вместе с обновлением пользователи получили множество новых функций, а также доработок и исправлений. Основным ожидаемым нововведением стало появление полноценной поддержки мыши и трекпада для планшетных устройств. Подключение может осуществляться по беспроводному протоколу Bluetooth или через USB.

Еще одним важной функцией стали возможности, связанные с облачным хранилищем iColud Drive. Теперь пользователи устройств от Apple могут делиться папками с другими людьми.

Пользователям также предоставили возможность, оплатив один раз приложение в App Store, использовать купленную программу на любом другом устройстве от Apple. Для приложения в Apple TV появилась возможность выбрать качество воспроизведения и загрузки.

Из мелких нововведений можно отметить новые Memoji и Animoji, новый виджет календаря, функцию обмена электронными автомобильными ключами в iMessage и многое другое.