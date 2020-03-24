Менло-Парк, США, , 12:50 — REGNUM Новую функцию популярного мессенджера WhatsApp, предназначенную для выявления фейковых новостей, начала тестировать команда разработчиков мессенджера. Об этом сообщило интернет-издание TechCrunch.

Функция присутствует в последней бета-версии приложения, выпущенного для операционной системы Android. Теперь при пересылке какого-либо сообщения появилась дополнительная кнопка, позволяющая начать проверку содержимого сообщения в интернет-поисковике.

Выявленные фейки появляются в окне результатов поиска. Пользователь может самостоятельно принять решение, стоит ли делиться таким сообщением с друзьями.

Издание сообщает, что по информации, полученной от представителей компании Facebook, владеющей правами на мессенджер, новая функция должна появиться в WhatsApp в скором будущем.