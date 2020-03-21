Санта-Фе, США, , 12:30 — REGNUM Компания Descartes Labs на основе технологий искусственного интеллекта разработала систему анализа спутниковых снимков в режиме реального времени для выявления лесных пожаров. Об этом сообщает CNN.

Новое программное обеспечение используется для анализа изображений, передаваемых с двух метеорологических спутников правительства США. Использование технологий искусственного интеллекта позволяет быстро выявлять появление дыма и любые изменения температуры в инфракрасных данных.

В Descartes Labs отметили, что для повышения точности системы учитывается множество факторов, таких как угловая высота Солнца во время получения фотографии и особенности рельефа. Это позволяет системе обнаруживать пожары уже тогда, когда их площадь составляет около 10 акров.

Руководитель бюро по защите лесных ресурсов штата Нью-Мексико Дональд Григо рассказал, что новая система Descartes Labs, проходящая тестирование в этом штате, показывает очень хорошие результаты. Он объяснил, что при отслеживании пожаров с помощью смотровых вышек или самолётов бывает трудно определить конкретную область возгорания, тогда как программное обеспечение делает это быстрее и точнее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Приамурье были запущены две новые системы мониторинга противопожарной ситуации в лесах, использующие данные с геостационарного спутника Himawari-8.

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