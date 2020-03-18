Лондон, , 19:26 — REGNUM Британское военное ведомство начало испытания наземных боевых роботов для определения перспектив и основные направления дальнейшего использования в армии техники такого типа, сообщает Defence Science and Technology Laboratory (Dstl).

Минобороны подписало контракт на поставку пяти роботизированных комплексов для проведения испытаний.

Испытания будут проводиться с целью определения задач и сценариев применения роботов в войсках.

В тестах будут задействованы три многоцелевых колесных робота компания Horiba Mira типа Viking с колесной формулой 6×6, способные перевозить 800 кг груза со скоростью до 50 км/час. Кроме того, возможна установка на них боевых модулей с вооружением или аппаратурой разведки.

Кроме того, компания QinetiQ выставит на тестирование две автономные гусеничные платформы Titan грузоподъемностью до 750 кг и скоростью движения до 35 км/час.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе боевых действий в Сирии российские военные активно использовали наземные роботизированные комплексы различного назначения. Опыт их применения был учтён для дальнейшего развития этого вида вооружений.

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