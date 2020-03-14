Берлин, , 22:27 — REGNUM Немецкая компания-стартап «e.SAT» представила концепт бесшумного аэротакси с инновационным крылом-рамкой длиной всего 10 метров. Об этом сообщает Designboom.

Ожидается, что аппарат сможет подниматься в воздух со взлётно-посадочной полосы длиной 400 метров и лететь со скоростью 300 км/ч на расстояние до 1000 километров.

Свой первый полёт аэротакси должно совершить в 2022 году, а к 2024 в «e.SAT» планируют получить сертификат, разрешающий гражданские перевозки по воздуху.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в одном из самых быстроразвивающихся мегаполисов Китая, в 15-миллионом Гуанчжоу, открывается служба аэротакси, парк которой будет достигать свыше 200 транспортных единиц.

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