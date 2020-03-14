Москва, , 16:01 — REGNUM Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» представил автоматизированную систему мониторинга линий электропередачи, сообщает пресс-служба Ростеха.

Новый комплекс был представлен на выставке в Совете Федерации РФ, посвящённой 100-летию государственного плана электрификации Советской России (ГОЭРЛО). Благодаря специальному программному обеспечению беспилотный летательный аппарат может в автоматическом режиме оценивать состояние линий электропередачи.

Использование этой системы позволит оперативно выявлять провисание проводов, повреждение изоляции и другие проблемы при эксплуатации ЛЭП. Оснащённые тепловизорами и цифровыми камерами беспилотники могут эксплуатироваться при температуре воздуха от — 30 до +60 градусов при любых погодных условиях, что позволит использовать их при возникновении нештатных ситуаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года холдинг «Росэлектроника» представил комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных полос.