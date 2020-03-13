Москва, , 18:06 — REGNUM На Московской кольцевой автодороге (МКАД) замечен тягач, транспортирующий повреждённый турецкий бронеавтомобиль типа Vuran, сообщают 13 марта пользователи российских соцсетей.

Бронеавтомобиль закреплен на платформе, накрыт брезентом, однако на сделанных очевидцами фотографиях можно разглядеть его нижнюю часть в камуфляжной окраске, характерной для турецкой армии.

Кроме того, хорошо видно, что бронеавтомобиль имеет некоторые повреждения, а одно из его колес пробито и спущено.

Нижняя часть корпуса броневика позволяет идентифицировать как бронеавтомобиль Vuran.

Стоит отметить, что броневики этого типа в значительных количествах были поставлены боевикам так называемого Правительства нацсогласия Ливии. О передаче этой техники сирийским джихадистам на данный момент информации нет.

Не исключено, что бронемашина стала трофеем подразделений Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, а затем попала на территорию России.

Справка ИА REGNUM: бронеавтомобиль Vuran разработан в Турции и производится с 2017 года. Кроме экипажа из двух человек, броневик может перевозить девять пехотинцев с вооружением. Машина массой 18,5 тонны вооружается дистанционно управляемым боевым модулем с 7,62-мм или 12,7-мм пулемётом.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Греции вызван в МИД Турции