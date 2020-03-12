Сан-Франциско, США, , 07:34 — REGNUM Администрация известного сервиса общения и мессенджера Discord объявила, что в течение ограниченного периода ограничение по количеству участников трансляций Go Live будет увеличено с 10 до 50 человек. Об этом служба сообщила 12 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/discordapp/status/1237845208571588608

Компания отметила, что она решила пойти на такой шаг из-за коронавируса. Её руководство надеется, что это поможет тем, кто в связи со вспышкой заболевания вынужден работать, учиться или общаться удалённо.

Discord позиционирует себя как мессендежер с поддержкой голосового общения для геймерской аудитории. Ранее ИА REGNUM сообщило, что организаторы соревнований по CS: GO турнира Overwatch League приняли решение отменить публичные матчи, предоставив болельщикам возможность наблюдать за ними в онлайн-режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Турнир по CS: GO перенесли с арены в США в студию в ЕС из-за коронавируса