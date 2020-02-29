Пекин, , 15:41 — REGNUM Третий этап развёртывания китайской навигационной группировки BeiDou будет завершён после запусков в марте и мае, сообщает ChinaDaily.

Последние спутники BeiDou-3 будут выведены на орбиту в ходе двух запусков ракет-носителей «Чанчжэн-3B». Запуски будут произведены с космодрома «Сичан» в марте и мае 2020 года.

Поэтапное развёртывание китайской навигационной спутниковой системы BeiDou было начато в 2000 году. К 2012 году навигационная система охватила территорию КНР и приграничных регионов. В 2020 году BeiDou станет глобальной системой спутниковой навигации наряду с российской ГЛОНАСС и американской GPS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля были введены в эксплуатацию спутники BeiDou с порядковыми номерами 47, 48, 52 и 53, успешно прошедшие орбитальные испытания.

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